- Zim's Vodka stops by on Memorial Day to make The Nine some summer cocktails.

Here are the recipes:

Coco Chanel Cocktail

INGREDIENTS

1.5 oz (45 ml) ZIM’S Vodka (just 89 calories when using ZIM’S 59 proof Vodka)

2 oz (60 ml) Coconut Water

1.5 oz (30 ml) Pineapple Juice

Pineapple Slice for Garnish

DIRECTIONS

Shake & Strain

Black Cherry Cosmo

INGREDIENTS

0.5 oz (15 ml) Black Cherry Reàl

1 oz (30 ml) ZIM’S Vodka

2 oz (60 ml) cranberry juice

.5 oz (15 ml) fresh lime juice

DIRECTIONS