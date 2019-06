- The Detroit Red Wings announced their full 2019-2020 schedule on Tuesday. Some highlights are they'll play Dallas at home on October 6th for their first home game. On New Years' Eve they'll host the San Jose Sharks for a 7:30 tilt. October 12th Toronto comes to town for the first time. The defending Stanley Cup champion St. Louis Blues come to town October 27th. The Colorado Avalanche are in Detroit March 2nd. Here is the full 2019-2020 schedule.

2019-20 PRESEASON SCHEDULE

DATE DAY SITE TIME (ET)

September 17 Tue. CHICAGO Little Caesars Arena 7:30

18 Wed. at Chicago United Center 8:30

20 Fri. NY ISLANDERS Little Caesars Arena 7:30

22 Sun. PITTSBURGH Little Caesars Arena 5:00

23 Mon. at NY Islanders NYCB Live 7:00

25 Wed. at Pittsburgh PPG Paints Arena 7:00

26 Thu. ST. LOUIS Kraft Hockeyville USA 7:00

27 Fri. TORONTO Little Caesars Arena 7:30

28 Sat. at Toronto Scotiabank Arena 7:00

2019-20 REGULAR SEASON SCHEDULE

DATE DAY SITE TIME (ET)

October 5 Sat. at Nashville Bridgestone Arena 8:00

6 Sun. DALLAS Little Caesars Arena 7:00

8 Tue. ANAHEIM Little Caesars Arena 7:30

10 Thu. at Montreal Bell Centre 7:00

12 Sat. TORONTO Little Caesars Arena 7:00

15 Tue. at Vancouver Rogers Arena 10:00

17 Thu. at Calgary Scotiabank Saddledome 9:00

18 Fri. at Edmonton Rogers Place 9:00

22 Tue. VANCOUVER Little Caesars Arena 7:30

23 Wed. at Ottawa Canadian Tire Centre 7:30

25 Fri. BUFFALO Little Caesars Arena 7:30

27 Sun. ST. LOUIS Little Caesars Arena 5:00

29 Tue. EDMONTON Little Caesars Arena 7:30

November 1 Fri. at Carolina PNC Arena 7:30

2 Sat. at Florida BB&T Center 7:00

4 Mon. NASHVILLE Little Caesars Arena 7:30

6 Wed. at NY Rangers Madison Square Garden 8:00

8 Fri. BOSTON Little Caesars Arena 7:30

10 Sun. VEGAS Little Caesars Arena 5:00

12 Tue. at Anaheim Honda Center 10:00

14 Thu. at Los Angeles STAPLES Center 10:30

16 Sat. at San Jose SAP Center 10:30

19 Tue. OTTAWA Little Caesars Arena 7:30

21 Thu. at Columbus Nationwide Arena 7:00

23 Sat. at New Jersey Prudential Center 7:00

24 Sun. CAROLINA Little Caesars Arena 7:00

27 Wed. TORONTO Little Caesars Arena 7:00

29 Fri. at Philadelphia Wells Fargo Center 4:00

30 Sat. WASHINGTON Little Caesars Arena 7:00

December 2 Mon. NY ISLANDERS Little Caesars Arena 7:30

7 Sat. PITTSBURGH Little Caesars Arena 7:00

10 Tue. at Winnipeg Bell MTS Place 8:00

12 Thu. WINNIPEG Little Caesars Arena 7:30

14 Sat. at Montreal Bell Centre 7:00

15 Sun. LOS ANGELES Little Caesars Arena 7:00

17 Tue. COLUMBUS Little Caesars Arena 7:30

21 Sat. at Toronto Scotiabank Arena 7:00

22 Sun. ARIZONA Little Caesars Arena 7:00

28 Sat. at Florida BB&T Center 7:00

29 Sun. at Tampa Bay Amalie Arena 7:00

31 Tue. SAN JOSE Little Caesars Arena 7:30

January 3 Fri. at Dallas American Airlines Center 8:30

5 Sun. at Chicago United Center 7:30

7 Tue. MONTREAL Little Caesars Arena 7:30

10 Fri. OTTAWA Little Caesars Arena 7:30

12 Sun. BUFFALO Little Caesars Arena 5:00

14 Tue. at NY Islanders NYCB Live 7:00

17 Fri. PITTSBURGH Little Caesars Arena 7:30

18 Sat. FLORIDA Little Caesars Arena 7:00

20 Mon. at Colorado Pepsi Center 3:00

22 Wed. at Minnesota Xcel Energy Center 8:00

31 Fri. at NY Rangers Madison Square Garden 7:00

February 1 Sat. NY RANGERS Little Caesars Arena 7:00

3 Mon. PHILADELPHIA Little Caesars Arena 7:30

6 Thu. at Buffalo KeyBank Center 7:00

7 Fri. at Columbus Nationwide Arena 7:00

9 Sun. BOSTON Little Caesars Arena 12:30

11 Tue. at Buffalo KeyBank Center 7:00

13 Thu. at New Jersey Prudential Center 7:00

15 Sat. at Boston TD Garden 1:00

16 Sun. at Pittsburgh PPG Paints Arena 12:30

18 Tue. MONTREAL Little Caesars Arena 7:30

21 Fri. at NY Islanders NYCB Live 7:00

23 Sun. CALGARY Little Caesars Arena 7:00

25 Tue. NEW JERSEY Little Caesars Arena 7:30

27 Thu. MINNESOTA Little Caesars Arena 7:30

29 Sat. at Ottawa Canadian Tire Centre 7:00

March 2 Mon. COLORADO Little Caesars Arena 7:30

6 Fri. CHICAGO Little Caesars Arena 7:30

8 Sun. TAMPA BAY Little Caesars Arena 5:00

10 Tue. CAROLINA Little Caesars Arena 7:30

12 Thu. at Washington Capital One Arena 7:00

14 Sat. at Tampa Bay Amalie Arena 4:00

16 Mon. FLORIDA Little Caesars Arena 7:30

20 Fri. at Arizona Gila River Arena 10:30

21 Sat. at Vegas T-Mobile Arena 10:00

24 Tue. at Boston TD Garden 7:00

26 Thu. PHILADELPHIA Little Caesars Arena 7:30

28 Sat. WASHINGTON Little Caesars Arena 7:00

31 Tue. at St. Louis Enterprise Center 8:00

April 2 Thu. at Toronto Scotiabank Arena 7:00

4 Sat. TAMPA BAY Little Caesars Arena 7:00