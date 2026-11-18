Abandoned auto auction dates, vehicles from Oakland County Sheriff's Office
FOX 2 - Abandoned auto auctions for November are coming up in the next few days, according to the Oakland County Sheriff's Office.
Auctions are being held Thursday, Friday and Saturday this week, with cash only being required.
Thursday auctions
More Details:
Hadley's Towing, 48661 Grand River, Novi: Auction at 9 a.m.
- 2010/ FORD / FUSION / FOUR DOOR/SILVER
- 2009 / SUBARU / LEGACY / FOUR DOOR/GRAY
Lakeside Towing, 4355 Plant Drive, Commerce Township: Auction at 10 a.m.
- 2019 / BMW/ M550XI/FOUR DOOR/BLACK
- 2001/ BUICK/ LESABRE/FOUR DOOR/BLACK
- 2010 / CHEVROLET / CAMARO/TWO DOOR/YELLOW
- 2014/ CHEVROLET / CRUZE/ FOUR DOOR/BLACK
- 2017/ CHEVROLET / CRUZE / FOUR DOOR / WHITE
- 2011/ CHRYSLER/300C/ FOUR DOOR /WHITE
- 2009 / DODGE /NITRO/STA-WAGON/BLACK
- 2016/FORD/FOCUS /FOUR DOOR/BLUE
- 2017/FORD / FUSION/FOUR DOOR/GRAY
- 2018/FORD/ECOSPORT/STA-WAGON/BLUE
- 2013/ FORD / ESCAPE/STA-WAGON/BLACK
- 2017/ FORD/ ESCAPE /STA-WAGON/GOLD
- 2013/ FORD / EXPLORER /STA-WAGON/BLACK
- 2001/ FORD / F-150/PICKUP /WHITE
- 2000 / FORD / RANGER / PICKUP /GRAY
- 2013/ HYUNDAI/ACCENT/STA-WAGON/BLUE
- 2020 / JEEP / GRAND CHEROKEE/STA-WAGON/GRAY
- 2007 / PONTIAC / GRAND PRIX / FOUR DOOR / SILVER
- 2017 / TAO TAO/ QUANTUM TOUR /SCOOTER/BLACK
- 2010 / KAWASAKI / ZR1000 /MOTORCYCLE/BLACK
- 2006 / SUZUKI / GSX1300 / MOTORCYCLE /WHITE
- 2008 / HAULIN / UNK /TRAILER /BLACK
White Lake Township Police Department
- 2010/FORD/EXPEDITION /STA-WAGON/BLACK
- 2025/ NISSAN / ALTIMA/ FOUR DOOR/GRAY
- 2000/ TRITON MARINE INDUSTRIES /PONTOON/BOAT
Byer's Wrecker Service, 10590 Enterprise Dr., Davisburg: Auction at 1 p.m.
- 2016 / CHEVROLET / EQUINOX / STA-WAGON/BLACK
- 2015 / CHEVROLET / SUBURBAN/STA-WAGON/BLACK
- 2012 / CHEVROLET / COLORADO/ PICKUP /WHITE
- 2015/ CHRYSLER /200/ FOUR DOOR/BLACK
- 2011/ DODGE/ AVENGER /FOUR DOOR/BLACK
- 2008 / DODGE / CHARGER / FOUR DOOR /WHITE
- 2013 / DODGE/ GRAND CARAVAN/ STA-WAGON/GRAY
- 2011 / DODGE / RAM 2500/PICKUP/RED
- 2012/ FORD / FOCUS / FOUR DOOR /BLUE
- 2006 / GMC / SIERRA / PICKUP /GRAY
- 2019 / JEEP / CHEROKEE /STA-WAGON/WHITE
- 2021 / NISSAN / ALTIMA / FOUR DOOR/ GRAY
- 2011/ NISSAN/ JUKE/STA-WAGON/BLUE
- 2015/TOYOTA/RAV4/STA-WAGON/BLACK
Friday auctions
More Details:
Byer's Wrecker Service, 399 South Street, Rochester: Auction at 10 a.m.
- 2013 / AUDI / S5/ TWO DOOR / BLUE
- 2011 / CHEVROLET / SILVERADO /PICKUP /WHITE
- 2010/ DODGE / CHARGER /FOUR DOOR/BLUE
- 2024/ FORD / EDGE/ STA-WAGON/BLACK
- 2017/ HYUNDAI/ ELANTRA/FOUR DOOR/RED
- 2009 / MERCURY / MILAN /FOUR DOOR/WHITE
- 2015/ SUBARU/ FORESTER / STA-WAGON/GRAY
- 2024 / TALARIA / TL400 / CYCLE/BLACK
- 2021/ TOWMASTER /T-20D/TRAILER/YELLOW
Buckhorn Service, 1258 S Lapeer, Lake Orion: Auction at 12 p.m.
- 2011/ BUICK / REGAL /FOUR DOOR /BLUE
- 2011 / CHEVROLET / CRUZE/ FOUR DOOR /GRAY
- 2011 / CHEVROLET / MALIBU / FOUR DOOR/ PURPLE
- 2014/ CHEVROLET / CAPTIVA/ STA-WAGON /WHITE
- 2011/ FORD / F150/PICKUP /GRAY
- 1995 / ISUZU / TROOPER /STA-WAGON/BLUE
- 2001 / PONTIAC / GRAND PRIX / FOUR DOOR / WHITE
- 2006 / MERCURY / MARINER / STA-WAGON/BLACK
- 2016 / NISSAN / SENTRA / FOUR DOOR / SILVER
Saturday auctions
More Details:
Alders Towing, 630 E Walton Blvd, Pontiac: Auction at 8:30 a.m.
- 2015 / BUICK / LACROSSE / FOUR DOOR / WHITE
- 2006 / BUICK / RENDEZVOUS /STA-WAGON /WHITE
- 2007/ CADILLAC/ ESCALADE/STA-WAGON/BLACK
- 2012/ CHEVROLET/ CRUZE/FOUR DOOR/WHITE
- 2015 / CHEVROLET/CRUZE/FOUR DOOR/GRAY
- 2009 / CHEVROLET / MALIBU/FOUR DOOR/BLUE
- 2010 / CHEVROLET/ AVEO/STA-WAGON/RED
- 2013/ CHEVROLET/EQUINOX/STA-WAGON/BLUE
- 2013 / CHEVROLET/EQUINOX/STA-WAGON/SILVER
- 2012 / CHEVROLET / TRAVERSE / STA-WAGON/SILVER
- 2019 / CHEVROLET/TRAX /STA-WAGON /WHITE
- 2019 / CHEVROLET / TRAX/STA-WAGON/WHITE
- 2007 / CHEVROLET / SILVERADO /PICKUP /BLACK
- 2011/CHRYSLER /200/ CONVERTIBLE /BLACK
- 2013 / CHRYSLER /200/FOUR DOOR/SILVER
- 2016 / DODGE / CHALLENGER /TWO DOOR/SILVER
- 1996 / DODGE / GRAND CARAVAN/ STA-WAGON/WHITE
- 2011/ DODGE / GRAND CARAVAN/STA-WAGON/BLUE
- 2010/ DODGE / JOURNEY /STA-WAGON/SILVER
- 2002 / DODGE / RAM 1500/PICKUP /RED
- 2006/ FORD / FOCUS /FOUR DOOR/BLUE
- 2012/FORD /FOCUS /FOUR DOOR/SILVER
- 2010/ FORD / FUSION/ FOUR DOOR/SILVER
- 2012 / FORD / FUSION / FOUR DOOR /SILVER
- 2016/ FORD / FUSION / FOUR DOOR /BLACK
- 2007/ FORD / EDGE/STA-WAGON/BLACK
- 2013/ FORD / EDGE/STA-WAGON/BLACK
- 2019 / FORD / EDGE / STA-WAGON/GREEN
- 2013/ FORD/ ESCAPE /STA-WAGON/GRAY
- 2020/ FORD / ESCAPE/STA-WAGON/WHITE
- 2004/FORD/FREESTAR/STA-WAGON/RED
- 2016 / GMC / TERRAIN / STA-WAGON/BLACK
- 2005 / GMC / SIERRA / PICKUP /WHITE
- 2008 / HONDA/ ACCORD / TWO DOOR/BLACK
- 2008 / HONDA/ CIVIC / FOUR DOOR/GRAY
- 2002 / HONDA / CIVIC / TWO DOOR/SILVER
- 2019 / HYUNDAI/ SONATA/ FOUR DOOR /BLACK
- 2014/ JEEP / CHEROKEE /STA-WAGON/BLUE
- 2015 / JEEP / PATRIOT/ STA-WAGON/BLACK
- 1996 /LINCOLN/ TOWN CAR/FOUR DOOR/GOLD
- 2004/ MERCURY / GRAND MARQUIS / FOUR DOOR /TAN
- 2002 / MERCURY / MOUNTAINEER /STA-WAGON/BLUE
- 2019 / NISSAN/ SENTRA / FOUR DOOR/SILVER
- 2002 / PONTIAC / GRAND PRIX / FOUR DOOR / GRAY
- 2015/ RAM / 1500/ PICKUP / BLACK
- 2007 / SATURN / AURA / FOUR DOOR / BLACK
- 2001 / TOYOTA / TACOMA/ PICKUP /RED
- 2012 / VOLKSWAGEN / JETTA/ FOUR DOOR /SILVER
- UNK / TAOTAO / MOPED / GREEN
For more information, go to the Oakland County Sheriff's Office Facebook page here.
The Source: Information for this report is from the Oakland County Sheriff's Office.