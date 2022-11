Operation Christmas Child collects gifts for kids around the world - starting with a shoebox

As we approach the holiday season a group called Operation Christmas Child" is getting ready to deliver gifts to kids around the world - and you can help spread the joy.

FOX 2 Photojournalist John Bruzewski shows you that it all starts with a shoebox, as gifts are sent around the world to children in need for Christmas.

Collection week is November 14th through the 21st. To learn more, go to Samaritan's Purse Operation Christmas Child site here.

With a $25 donation, you can also build a Shoebox online or have it built for you, HERE

If you'd like to donate in person, we have a list of locations below:

Berkley, MI - Berkley Community Church

2855 Wiltshire Road Berkley, MI 48072-1539

Mon, Nov. 14: 9:00 AM - 1:00 PM

Tue, Nov. 15: 2:00 PM - 6:00 PM

Wed, Nov. 16: 10:00 AM - 2:00 PM

Thu, Nov. 17: 2:00 PM - 6:00 PM

Fri, Nov. 18: 2:30 PM - 6:30 PM

Sat, Nov. 19: 12:00 PM - 4:00 PM

Sun, Nov. 20: 1:00 PM - 5:00 PM

Mon, Nov. 21: 8:30 AM - 10:30 AM

Detroit, MI - St. Suzanne Cody Rouge Community Resource Center

19321 W Chicago Street Detroit, MI 48228-1739

Mon, Nov. 14: 9:00 AM - 12:00 PM

Tue, Nov. 15: 9:00 AM - 12:00 PM

Wed, Nov. 16: 9:00 AM - 12:00 PM

Thu, Nov. 17: 9:00 AM - 12:00 PM

Fri, Nov. 18: 1:00 PM - 3:00 PM

Sat, Nov. 19: 1:00 PM - 3:00 PM

Sun, Nov. 20: 9:00 AM - 11:00 AM

Mon, Nov. 21: 9:00 AM - 12:00 PM

Royal Oak, MI - Central Oaks Community Church

2005 Rochester Road Royal Oak, MI 48073-4170

Mon, Nov. 14: 8:00 AM - 10:00 AM

Tue, Nov. 15: 2:00 PM - 5:00 PM

Wed, Nov. 16: 2:00 PM - 5:00 PM

Thu, Nov. 17: 2:00 PM - 5:00 PM

Fri, Nov. 18: 2:00 PM - 7:00 PM

Sat, Nov. 19: 10:00 AM - 6:00 PM

Sun, Nov. 20: 1:00 PM - 6:00 PM

Mon, Nov. 21: 8:00 AM - 10:00 AM

Livonia, MI - Alpha Baptist Church

28051 W Chicago Street Livonia, MI 48150-3229

Mon, Nov. 14: 5:00 PM - 7:00 PM

Tue, Nov. 15: 5:00 PM - 7:00 PM

Wed, Nov. 16: 5:00 PM - 7:00 PM

Thu, Nov. 17: 5:00 PM - 7:00 PM

Fri, Nov. 18: 5:00 PM - 7:00 PM

Sat, Nov. 19: 3:00 PM - 5:00 PM

Sun, Nov. 20: 3:00 PM - 5:00 PM

Mon, Nov. 21: 7:00 AM - 10:00 AM

Dearborn, MI - Fairlane Alliance Church

905 Mason Street Dearborn, MI 48124-2214

Mon, Nov. 14: 11:00 AM - 3:00 PM

Tue, Nov. 15: 11:00 AM - 3:00 PM

Wed, Nov. 16: 11:00 AM - 3:00 PM

Thu, Nov. 17: 11:00 AM - 3:00 PM

Fri, Nov. 18: 11:00 AM - 3:00 PM

Sat, Nov. 19: 10:00 AM - 4:00 PM

Sun, Nov. 20: 2:00 PM - 5:00 PM

Mon, Nov. 21: 10:00 AM - 1:00 PM

Troy, MI - Calvary Chapel of Oakland County

1975 E Long Lake Road Troy, MI 48085-5075

Mon, Nov. 14: 2:00 PM - 6:00 PM

Tue, Nov. 15: 2:00 PM - 6:00 PM

Wed, Nov. 16: 2:00 PM - 6:00 PM

Thu, Nov. 17: 2:00 PM - 6:00 PM

Fri, Nov. 18: 2:00 PM - 6:00 PM

Sat, Nov. 19: 2:00 PM - 6:00 PM

Sun, Nov. 20: 2:00 PM - 6:00 PM

Mon, Nov. 21: 9:00 AM - 12:00 PM

Northville, MI - Ward Church

40000 6 Mile Road Northville, MI 48168-3956

Mon, Nov. 14: 10:00 AM - 3:00 PM

Tue, Nov. 15: 12:00 PM - 4:00 PM

Wed, Nov. 16: 10:00 AM - 3:00 PM

Thu, Nov. 17: 2:00 PM - 6:00 PM

Fri, Nov. 18: 12:00 PM - 4:00 PM

Sat, Nov. 19: 11:00 AM - 2:00 PM

Sun, Nov. 20: 1:00 PM - 4:00 PM

Mon, Nov. 21: 9:00 AM - 12:00 PM

Warren, MI - The Woods Church

14300 E 13 Mile Road Warren, MI 48088-3291

Mon, Nov. 14: 4:30 PM - 7:30 PM

Tue, Nov. 15: 4:30 PM - 7:30 PM

Wed, Nov. 16: 4:30 PM - 8:30 PM

Thu, Nov. 17: 4:30 PM - 7:30 PM

Fri, Nov. 18: 4:30 PM - 8:30 PM

Sat, Nov. 19: 10:00 AM - 2:00 PM

Sun, Nov. 20: 10:00 AM - 3:00 PM

Mon, Nov. 21: 9:00 AM - 12:00 PM

Novi, MI - Legacy Church

45301 W 11 Mile Road Novi, MI 48375-1408

Mon, Nov. 14: 5:00 PM - 7:00 PM

Tue, Nov. 15: 5:00 PM - 7:00 PM

Wed, Nov. 16: 5:00 PM - 7:00 PM

Thu, Nov. 17: 5:30 PM - 7:30 PM

Fri, Nov. 18: 5:30 PM - 7:30 PM

Sat, Nov. 19: 3:00 PM - 5:00 PM

Sun, Nov. 20: 2:00 PM - 5:00 PM

Mon, Nov. 21: 8:00 AM - 10:00 AM

Sterling Heights, MI - New Apostolic Church

37800 Utica Road Sterling Heights, MI 48312-1749

Mon, Nov. 14: 5:00 PM - 7:00 PM

Tue, Nov. 15: 5:00 PM - 7:00 PM

Wed, Nov. 16: 5:00 PM - 7:00 PM

Thu, Nov. 17: 5:00 PM - 7:00 PM

Fri, Nov. 18: 5:00 PM - 7:00 PM

Sat, Nov. 19: 9:00 AM - 11:00 AM

Sun, Nov. 20: 12:00 PM - 3:00 PM

Mon, Nov. 21: 8:00 AM - 10:00 AM

Canton, MI - First Baptist Church

44500 Cherry Hill Road Canton, MI 48187-5031

Mon, Nov. 14: 9:00 AM - 12:00 PM

Tue, Nov. 15: 1:00 PM - 5:00 PM

Wed, Nov. 16: 3:00 PM - 6:00 PM

Thu, Nov. 17: 11:00 AM - 3:00 PM

Fri, Nov. 18: 9:00 AM - 12:00 PM

Sat, Nov. 19: 11:00 AM - 2:00 PM

Sun, Nov. 20: 2:00 PM - 5:00 PM

Mon, Nov. 21: 9:00 AM - 11:00 AM

Grosse Pointe Woods, MI - Crosspointe Christian Church

21336 Mack Avenue Grosse Pointe, MI 48236-1075

Mon, Nov. 14: 9:00 AM - 12:00 PM

Tue, Nov. 15: 9:00 AM - 12:00 PM

Wed, Nov. 16: 9:00 AM - 12:00 PM

Thu, Nov. 17: 9:00 AM - 12:00 PM

Fri, Nov. 18: 9:00 AM - 12:00 PM

Sat, Nov. 19: 9:00 AM - 12:00 PM

Sun, Nov. 20: 3:00 PM - 6:00 PM

Mon, Nov. 21: 9:00 AM - 12:00 PM

Rochester Hills, MI - First Baptist Church of Rochester

6377 Orion Road Rochester Hills, MI 48306-3441

Mon, Nov. 14: 11:00 AM - 3:00 PM

Tue, Nov. 15: 11:00 AM - 3:00 PM

Wed, Nov. 16: 11:00 AM - 3:00 PM

Thu, Nov. 17: 11:00 AM - 3:00 PM

Thu, Nov. 17: 6:00 PM - 8:00 PM

Fri, Nov. 18: 11:00 AM - 3:00 PM

Sat, Nov. 19: 11:00 AM - 3:00 PM

Sun, Nov. 20: 1:00 PM - 3:30 PM

Mon, Nov. 21: 9:00 AM - 11:30 AM

Clarkston, MI - First Missionary Church

4832 Clintonville Road Clarkston, MI 48346-4206

Mon, Nov. 14: 10:00 AM - 1:00 PM

Tue, Nov. 15: 6:00 PM - 8:00 PM

Wed, Nov. 16: 10:00 AM - 1:00 PM

Thu, Nov. 17: 6:00 PM - 8:00 PM

Fri, Nov. 18: 10:00 AM - 1:00 PM

Sat, Nov. 19: 10:00 AM - 1:00 PM

Sun, Nov. 20: 1:00 PM - 4:00 PM

Mon, Nov. 21: 10:00 AM - 12:00 PM

Taylor, MI - Downriver United Methodist Church

14400 Beech Daly Road Taylor, MI 48180-4422

Mon, Nov. 14: 4:30 PM - 6:30 PM

Tue, Nov. 15: 4:30 PM - 6:30 PM

Wed, Nov. 16: 4:30 PM - 6:30 PM

Thu, Nov. 17: 9:00 AM - 12:00 PM

Fri, Nov. 18: 4:00 PM - 6:00 PM

Sat, Nov. 19: 12:00 PM - 2:00 PM

Sun, Nov. 20: 12:00 PM - 2:00 PM

Mon, Nov. 21: 8:30 AM - 10:30 AM

Southgate, MI - Calvary Baptist Church

15500 Howard Street Southgate, MI 48195-2793

Mon, Nov. 14: 10:00 AM - 2:00 PM

Tue, Nov. 15: 10:00 AM - 2:00 PM

Wed, Nov. 16: 10:00 AM - 2:00 PM

Thu, Nov. 17: 3:00 PM - 7:00 PM

Fri, Nov. 18: 10:00 AM - 2:00 PM

Sat, Nov. 19: 10:00 AM - 2:00 PM

Sun, Nov. 20: 1:00 PM - 4:00 PM

Mon, Nov. 21: 10:00 AM - 12:00 PM

Lake Orion, MI - Good Shepherd Lutheran Church

1950 S Baldwin Road Lake Orion, MI 48360-1016

Mon, Nov. 14: 10:00 AM - 1:00 PM

Mon, Nov. 14: 4:00 PM - 7:00 PM

Tue, Nov. 15: 8:00 AM - 12:00 PM

Wed, Nov. 16: 10:00 AM - 1:00 PM

Wed, Nov. 16: 4:00 PM - 7:00 PM

Thu, Nov. 17: 8:00 AM - 12:00 PM

Fri, Nov. 18: 10:00 AM - 1:00 PM

Fri, Nov. 18: 4:00 PM - 7:00 PM

Sat, Nov. 19: 8:00 AM - 12:00 PM

Sun, Nov. 20: 12:00 PM - 2:30 PM

Mon, Nov. 21: 8:00 AM - 10:00 AM

Belleville, MI - Bethany Bible Church

810 E Huron River Drive Belleville, MI 48111-2872

Mon, Nov. 14: 5:30 PM - 8:00 PM

Tue, Nov. 15: 5:30 PM - 8:00 PM

Wed, Nov. 16: 2:00 PM - 5:00 PM

Thu, Nov. 17: 4:00 PM - 7:00 PM

Fri, Nov. 18: 2:00 PM - 5:00 PM

Sat, Nov. 19: 9:00 AM - 1:00 PM

Sun, Nov. 20: 2:00 PM - 5:00 PM

Mon, Nov. 21: 9:00 AM - 12:00 PM

Highland, MI - Thrive Church

680 W Livingston Road Highland, MI 48357-4721

Mon, Nov. 14: 9:00 AM - 12:00 PM

Tue, Nov. 15: 9:00 AM - 12:00 PM

Wed, Nov. 16: 3:00 PM - 6:00 PM

Thu, Nov. 17: 9:00 AM - 12:00 PM

Fri, Nov. 18: 9:00 AM - 12:00 PM

Sat, Nov. 19: 10:00 AM - 1:00 PM

Sun, Nov. 20: 12:00 PM - 2:00 PM

Mon, Nov. 21: 9:00 AM - 11:00 AM

Woodhaven, MI - Woodhaven Free Will Baptist Church

26191 Allen Road Woodhaven, MI 48183-4302

Mon, Nov. 14: 9:00 AM - 11:00 AM

Tue, Nov. 15: 3:00 PM - 5:00 PM

Wed, Nov. 16: 9:30 AM - 11:30 AM

Thu, Nov. 17: 10:00 AM - 12:00 PM

Fri, Nov. 18: 4:00 PM - 6:00 PM

Sat, Nov. 19: 10:00 AM - 12:00 PM

Sun, Nov. 20: 4:00 PM - 6:00 PM

Mon, Nov. 21: 9:00 AM - 12:00 PM