2026 Southeast Michigan Pride guide

By Amber Eikenberry
Published  May 27, 2026 12:56 PM EDT
LGBT flag is seen during the 22nd Equality March in Krakow, Poland on May 23, 2026. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

(FOX 2) - Pride Month is packed with events around Southeast Michigan.

Looking for ways to celebrate Pride in Metro Detroit (and beyond?) Check out our 2026 Pride guide.

Saturday, May 30

Ferndale Pride - 12:30-10 p.m. in Downtown Ferndale

Saturday, June 6

Motor City Pride - 1-9 p.m. in Hart Plaza

Sunday, June 7 

Motor City Pride Parade - noon

Motor City Pride - 12:30-7 p.m. in Hart Plaza

Arts & Pride - 1-5 p.m. at Civic Center Park in Madison Heights 

Saturday, June 13 

Warren City Pride - noon to 6 p.m. at Warren Civic Center

Sunday, June 14 

Palmer Park Pride Run - 8 a.m. at 1121 Merrill Plaisance St.

Friday, June 19

Downriver Pride - 12-11 p.m. in Downtown Wyandotte

Saturday, June 20

Downriver Pride - 12-11 p.m. in Downtown Wyandotte

Livonia Pride - 11 a.m. to 2 p.m. at Schoolcraft College

Grosse Pointe Pride - 10 a.m. to 12:30 p.m. at Cadieux and Waterloo

Fenton Pride Fest - 1-5 p.m. in Downtown Fenton

Pride Night Out - 4-8 p.m. in Downtown Farmington

Thursday, June 25

Canton Pride OUTside - 6-8:30 p.m. at Heritage Park Amphitheater

Saturday, June 27

Blue Water Pride Fest - 1-7 p.m. at McMorran Plaza

Sunday, June 28

Berkley Pride Block Party - 1-5 p.m. in Downtown Berkley

Pride events beyond June 

Saturday, July 11

South Lyon Pride in the Park - 12-4 p.m. at McHattie Park

Saturday, July 18

Ypsilanti Pride - 2-10 p.m. in Depot Town

Saturday, July 25

Pride Royal Oak - 1-11 p.m. at Centennial Commons Park 

Saturday, Aug. 1

Ann Arbor Pride - 12-9 p.m. in Downtown Ann Arbor 

Saturday, Aug. 8 

Macomb County Pride - 12-6 p.m. in Downtown Mount Clemens 

Saturday, Aug. 22

Transgender Pride in the Park - 12-6 p.m. at Martin Park in Ferndale 

