2026 Southeast Michigan Pride guide
(FOX 2) - Pride Month is packed with events around Southeast Michigan.
Looking for ways to celebrate Pride in Metro Detroit (and beyond?) Check out our 2026 Pride guide.
Saturday, May 30
Ferndale Pride - 12:30-10 p.m. in Downtown Ferndale
Saturday, June 6
Motor City Pride - 1-9 p.m. in Hart Plaza
Sunday, June 7
Motor City Pride Parade - noon
Motor City Pride - 12:30-7 p.m. in Hart Plaza
Arts & Pride - 1-5 p.m. at Civic Center Park in Madison Heights
Saturday, June 13
Warren City Pride - noon to 6 p.m. at Warren Civic Center
Sunday, June 14
Palmer Park Pride Run - 8 a.m. at 1121 Merrill Plaisance St.
Friday, June 19
Downriver Pride - 12-11 p.m. in Downtown Wyandotte
Saturday, June 20
Downriver Pride - 12-11 p.m. in Downtown Wyandotte
Livonia Pride - 11 a.m. to 2 p.m. at Schoolcraft College
Grosse Pointe Pride - 10 a.m. to 12:30 p.m. at Cadieux and Waterloo
Fenton Pride Fest - 1-5 p.m. in Downtown Fenton
Pride Night Out - 4-8 p.m. in Downtown Farmington
Thursday, June 25
Canton Pride OUTside - 6-8:30 p.m. at Heritage Park Amphitheater
Saturday, June 27
Blue Water Pride Fest - 1-7 p.m. at McMorran Plaza
Sunday, June 28
Berkley Pride Block Party - 1-5 p.m. in Downtown Berkley
Pride events beyond June
Saturday, July 11
South Lyon Pride in the Park - 12-4 p.m. at McHattie Park
Saturday, July 18
Ypsilanti Pride - 2-10 p.m. in Depot Town
Saturday, July 25
Pride Royal Oak - 1-11 p.m. at Centennial Commons Park
Saturday, Aug. 1
Ann Arbor Pride - 12-9 p.m. in Downtown Ann Arbor
Saturday, Aug. 8
Macomb County Pride - 12-6 p.m. in Downtown Mount Clemens
Saturday, Aug. 22
Transgender Pride in the Park - 12-6 p.m. at Martin Park in Ferndale