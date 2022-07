Cars, trucks, travel trailer, more up for auction in Allen Park

article

Allen Park police are holding a vehicle auction Saturday.

Cars, trucks, a Jayco travel trailer, a moped, and more are available at the Allen Park Police Auto Pound.

See a list of available vehicles below.

If you plan to visit the auction, you must register with the Allen Park Police Department Records Bureau at 15915 Southfield.

The auction is at 10 a.m. at 24000 W. Outer Dive.

All vehicles will be sold as-is with no odometer reading. Cash, cashier's checks, or company checks are accepted, and vehicles must be paid for by 3 p.m. Saturday.

Winning bidders will have until 3 p.m. July 20 to pick up their vehicles.

Vehicles at police auction (note - this list could change):

TAG YEAR MAKE MODEL VIN

201 2004 VOLVO S60 YV1RS59VX42361074

503 2008 SATURN AURA 1G8ZS57NX8F209667

615 1997 MERCURY MARQUIS 2MELM75W8VX734027

666 2010 DODGE CHARGER 2B3CA3CV2AH100411

667 2007 LINCOLN MKZ 3LNHM28T27R608397

673 1999 TOYOTA COROLLA 1NXBR12E0XZ282961

678 2000 CHRYSLER VOYAGER 2C4GJZ530YR833485

679 2005 CHEVY MALIBU 1G1ZT52835F296949

680 2002 FORD ESCAPE 1FMYU04182KA26892

702 1999 HONDA ODYSSEY 2HKRL1868XH547186

704 2001 CADILLAC DEVILLE 1G6KE57Y714152244

718 1989 CHEVROLET GMT400 PICK UP 1GCDC14H1KE116425

720 2018 CHEVROLET EQUINOX 2GNAXJEV0J6164861

722 2013 HYUNDAI SONATA 5NPEB4C7DH535335

725 2005 CHEVROLET VENTURE 1GNDV23E65D141233

734 2000 FORD EXPEDITION 1FMRU15L1YLA68477

744 2007 LINCOLN MKX 2LMDU68C97BJ23571

745 2002 CHRYSLER 300M 2C3HE66G02H156991

749 2014 DODGE CHARGER 2C3CDXBG5EH129850

751 2007 NISSAN ALTIMA 1N4AL21E77C119955

767 2007 CHEVROLET TRAILBLAZER 1GNDT13S172267097

768 2005 FORD F150 1FTRX12W45FA19939

774 2005 PONTIAC AZTEC 3G7DA03EX5S543294

776 2014 TAO MOPED L9NTELKF5E1000385

778 2005 VOLVO S40 YV1MS382352092763

786 1999 GMC SIERRA 1GTEK19RX3R504782

806 2001 FREIGHTLINER MEDIUM CONVENTION 1FUBBWAK61HH94720

814 2010 DODGE CARAVAN 2D4RN5D12AR126931

833 2000 NISSAN ALTIMA 1N4DL01D2YC143395

835 2007 PONTIAC GRAND PRIX 2G2WP552271225620

839 2005 SATURN VUE 5GZCZ63415S853361

841 2011 CHEVROLET AVEO KL1TD5DE6BB219709

846 2010 DODGE AVENGER 1B3CC4FB8AN236311

848 2009 CHEVROLET COBALT 1G1AS58H197157572

853 2011 FORD ESCAPE 1FMCU0D70BKA86647

2 2016 NISSAN ROGUE 5NIAT2MT2GC873281

11 2009 FORD EDGE 2FMDK39C49BA47274

15 2006 CHRYSLER 300 2C3LA53G76H186340

16 2011 DODGE AVENGER 1B3BD4FB1BN543782

21 2006 FORD EXPLORER 1FMEU74E66UA58233

22 2000 MERCURY GRAND MARQUIS 2MEFM74W6YX662487

29 2008 SATURN AURA 1G8ZS57B98F232055

38 2012 CHRYSLER 200 1C3CCBBB7CN161083

42 2008 FORD FOCUS 1FAHP35N48W102937

44 2003 PONTIAC AZTEC 3G7DA03E93S547513

59 2008 CHEVROLET EXPRESS 1GCFG15X581195178

62 1997 MERCURY GRAND MARQUIS 2MELM74W7VX635409

63 2011 TOYOTA CAMRY 4T1BF3EK6BU187514

65 2010 FORD FOCUS 1FAHP3HN8AW107348

77 2009 FORD FOCUS 1FAHP35N49W263015

90 2015 FORD TAURUS 1FAHP2F8XFG118392

100 2011 FORD EDGE 2FMDK3GC0BBA30738

101 1978 FORD GRANADA 8W81L180682

108 2006 CHEVY TRAILBLAZER 1GNET16S866172401

113 2004 MITSUBISHI GALANT 4A3AB36F54E112407

118 2001 FORD RANGER 1FTZR15E91PA61315

129 2009 FORD EDGE 2FMDK36C09BA62004

138 2010 FORD F150 1FTEX1E83AFA98008

144 2011 CHEVROLET IMPALA 2G1WF5EKXB1236400

149 2013 FORD ESCAPE 1FMCU0G98DUD09229

159 2018 FORD ECO SPORT MAJ6P1CL9JC188279

161 2001 LINCOLN LS 1LNHM87A91Y638895

171 2002 FORD EXPLORER 1FMZU72E52UC08587

178 1999 JAYCO TRAVEL TRAILER 1UJBJ02P1X1CM0570

184 2015 CHEVROLET MALIBU 1G11C5SL7FF128587

199 2007 FORD FOCUS 1FAHP34N67W213036

205 2004 VOLVO S60 YV1RS59VX42361074

202 2020 TATAO MOPED L9NTCBAE4L1003039

207 1998 DODGE DAKOTA 1B7FL26X8WS700881

211 1999 ACURA TL 19UUA5646XA039221

215 2008 FORD FOCUS 1FAHP33N18W162337

219 2008 CADILLAC DTS 1G6KD57Y08U203631

223 2005 BMW 745 WBAGN63525DS59032