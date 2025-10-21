Most Michigan roadside parks close for the season soon
(FOX 2) - Road trip stops around Michigan close for the season soon.
Most of the state's more than eight dozen roadside parks close on Halloween, with some remaining open longer. Additionally, three roadside parks remain open yearlong: White Rock Roadside Park on M-25 in Sanilac County; Cass River Roadside Park on M-46 in Tuscola County, and Artesian Flow Roadside Park on M-140 near Watervliet in Berrien County.
Roadside parks with late closings
Closing Friday, Nov. 28:
- Brown Roadside Park on M-25 in Huron County.
Closing Saturday, Nov. 29:
- White River Roadside Park on M-20 in Newaygo County.
- High Rollway Park Roadside Park on M-82 in Newaygo County.
Closing Monday, Dec. 1:
- Manistee River Roadside Park near Manton on US-131 in Wexford County.
Roadside parks already closed
According to the Michigan Department of Natural Resources, some roadside parks are already closed for bathroom upgrades. This includes White Cloud Roadside Park on M-37 in Newaygo County; Chase Roadside Park on US-10 in Lake County, and Baldwin Roadside Park on US-10 in Lake County.
The Source: This information is from the Michigan DNR.