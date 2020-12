Red Wings Release 2021 Schedule

The Red Wings released their 2021 schedule on Wednesday. They will play 56 games, eight against each member of their division.

January

14 Thu. CAROLINA, Little Caesars Arena

16 Sat. CAROLINA, Little Caesars Arena

18 Mon. COLUMBUS, Little Caesars Arena

19 Tue. COLUMBUS, Little Caesars Arena

22 Fri. at Chicago, United Center

24 Sun. at Chicago, United Center

26 Tue. at Dallas, American Airlines Center

28 Thu. at Dallas, American Airlines Center

30 Sat. FLORIDA, Little Caesars Arena

31 Sun. FLORIDA, Little Caesars Arena

February

3 Wed. at Tampa Bay, Amalie Arena

5 Fri. at Tampa Bay, Amalie Arena

7 Sun. at Florida, BB&T Center

9 Tue. at Florida, BB&T Center

11 Thu. at Nashville, Bridgestone Arena

13 Sat. at Nashville, Bridgestone Arena

15 Mon. CHICAGO, Little Caesars Arena

17 Wed. CHICAGO, Little Caesars Arena

19 Fri. FLORIDA, Little Caesars Arena

21 Sun. FLORIDA, Little Caesars Arena

23 Tue. NASHVILLE, Little Caesars Arena

25 Thu. NASHVILLE, Little Caesars Arena

27 Sat. at Chicago, United Center

28 Sun. at Chicago, United Center

March

2 Tue. at Columbus, Nationwide Arena

4 Thu. at Carolina, PNC Arena

9 Tue. TAMPA BAY, Little Caesars Arena

11 Thu. TAMPA BAY, Little Caesars Arena

14 Sun. CAROLINA, Little Caesars Arena

16 Tue. CAROLINA, Little Caesars Arena

18 Thu. DALLAS, Little Caesars Arena

20 Sat. DALLAS, Little Caesars Arena

23 Tue. at Nashville, Bridgestone Arena

25 Thu. at Nashville, Bridgestone Arena

27 Sat. COLUMBUS, Little Caesars Arena

28 Sun. COLUMBUS, Little Caesars Arena

30 Tue. at Florida, BB&T Center

April

1 Thu. at Florida, BB&T Center

3 Sat. at Tampa Bay, Amalie Arena

4 Sun. at Tampa Bay, Amalie Arena

6 Tue. NASHVILLE, Little Caesars Arena

8 Thu. NASHVILLE, Little Caesars Arena

10 Sat. at Carolina, PNC Arena

12 Mon. at Carolina, PNC Arena

15 Thu. CHICAGO, Little Caesars Arena

17 Sat. CHICAGO, Little Caesars Arena

19 Mon. at Dallas, American Airlines Center

20 Tue. at Dallas, American Airlines Center

22 Thu. DALLAS, Little Caesars Arena

24 Sat. DALLAS, Little Caesars Arena

27 Tue. at Columbus, Nationwide Arena

29 Thu. at Carolina, PNC Arena

May

1 Sat. TAMPA BAY, Little Caesars Arena

2 Sun. TAMPA BAY, Little Caesars Arena

7 Fri. at Columbus, Nationwide Arena

8 Sat. at Columbus, Nationwide Arena