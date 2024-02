2024 Detroit Movement Music Festival lineup released

article

The full lineup for Detroit's annual Movement Music Festival is here and features more than 115 performers.

Headline sets include German-Bosnian DJ and producer Solomun and Richie Hawtin. These acts join previously announced headliner Fatboy Slim at the Memorial Day Weekend fest.

Other newly announced acts include Chris Lake, Ludacris, Tee Grizzley, Masters At Work, LTJ Bukem, Carl Craig, and more.

Both general admission and VIP packages are available. Get tickets here.

Full Movement Lineup:

SATURDAY, MAY 25

ABOUDI ISSA

ACEMOMA

ATAXIA B2B MISTER JOSHOOA

BARCLAY CRENSHAW

BLAAQGOLD

CARL CRAIG (LIVE)

CHANNEL TRES (DJ SET)

COLIN BENDERS

DAMES BROWN

DJ 3000

DJ ETTA

DJ HOLOGRAPHIC

DJ PSYCHO

DOM DOLLA

DONOVAN GLOVER

DREAMCASTMOE

FLOORPLAN

FRANCOIS DILLINGER

HONEYLUV

HUEY MNEMONIC

J HOUSE

JAMES RUSKIN

JAYDA G

JULIA GOVOR

JYOTY

LOCO DICE

LP GIOBBI

LUDACRIS

MAJOR LEAGUE DJZ

MASQUENADA

MONA BLACK

PARANOID LONDON (LIVE)

PARTIBOI69 (LIVE)

REFERENCE

RIMARKABLE

RYAN ELLIOTT

SECRETS (LIVE)

SKREAM

SOLOMUN

SPEEDY J

STACEY HOTWAXX HALE

STACEY PULLEN

TEE GRIZZLEY

TYLR_

WAAJEED

SHOWCASE

DETROIT LOVE X DEFECTED

RECORDS

SUNDAY, MAY 26

999999999

2LANES (LIVE)

ADIEL

ANANÉ

AVALON EMERSON

BLAIR FRENCH

THE BLESSED MADONNA

COCO & BREEZY

DELANO SMITH

DETROIT BUREAU OF SOUND

DJ GODFATHER

DREAM BEACH

EDDIE LOGIX

ELLEN ALLIEN

FABIOLA

FATIMA HAJJI

FLOATING POINTS

HÉCTOR OAKS

HEIDY P

I HATE MODELS

JACOB PARK

JAMES BLAKE (DJ SET)

JOSEPH CAPRIATI

K-1

KEVIN SAUNDERSON B2B

IDRIS ELBA

LADYMONIX

MASTERS AT WORK

MOONLIGHTER

MOUNT KIMBIE

MUSCLECARS

NICOLE MOUDABER

PETER CROCE

RICHIE HAWTIN

RON TRENT

SAMA' ABDULHADI

THE SAUNDERSON BROTHERS

SHEEFY MCFLY B2B AK

STS (LIVE)

T.LINDER B2B DJ SEOUL

TAMMY LAKKIS

TEKNONO

TIGA

WILL CLARKE

SHOWCASES

KMS RECORDS PRESENTS

MASTERS AT WORK PRESENTS

MONDAY, MAY 27

ANT TC1

ARMANNI REIGN

AUGUSTUS WILLIAMS

AZZECCA

BORDERLAND (JUAN ATKINS,

LAURENS & MORITZ VON OSWALD)

BOYS NOIZE B2B VTSS

BRITISH MURDER BOYS

BRUCE BAILEY

CHANNEL BADSO (VOCALIST)

CHRIS LAKE

DBRIDGE

DEE DIGGS

DJ CENT

DJ MINX

DJ TENNIS B2B GERD JANSON

DRS: IN SESSION (FT.DOGGER)

DRUMMER B

FATBOY SLIM

GOLDIE (LIVE BAND)

GOLDIE (DJ SET)

GORGON CITY

HIROKO YAMAMURA

HONEY DIJON

HORSE MEAT DISCO

INDIRA PAGANOTTO

JAGUAR

JAH T (VOCALIST)

JOHN COLLINS

KING JAZZY (VOCALIST)

KING MELLOWMAN

(VOCALIST)

KINKY P

LTJ BUKEM

MARTYN

NEGUS ARUBIS (VOCALIST)

PAPA JOSHUA +

PATRICK MASON

PATRICK RUSSELL

RANKING GIMP

SETH TROXLER

SKARPION STING

(VOCALIST)

SKIN ON SKIN

SOMETHING BLUE

SPECIAL REQUEST

TAMA SUMO B2B LAKUTI

TERRENCE PARKER

TI ES