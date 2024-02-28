2024 Detroit Movement Music Festival lineup released
DETROIT (FOX 2) - The full lineup for Detroit's annual Movement Music Festival is here and features more than 115 performers.
Headline sets include German-Bosnian DJ and producer Solomun and Richie Hawtin. These acts join previously announced headliner Fatboy Slim at the Memorial Day Weekend fest.
Other newly announced acts include Chris Lake, Ludacris, Tee Grizzley, Masters At Work, LTJ Bukem, Carl Craig, and more.
Both general admission and VIP packages are available. Get tickets here.
Full Movement Lineup:
SATURDAY, MAY 25
ABOUDI ISSA
ACEMOMA
ATAXIA B2B MISTER JOSHOOA
BARCLAY CRENSHAW
BLAAQGOLD
CARL CRAIG (LIVE)
CHANNEL TRES (DJ SET)
COLIN BENDERS
DAMES BROWN
DJ 3000
DJ ETTA
DJ HOLOGRAPHIC
DJ PSYCHO
DOM DOLLA
DONOVAN GLOVER
DREAMCASTMOE
FLOORPLAN
FRANCOIS DILLINGER
HONEYLUV
HUEY MNEMONIC
J HOUSE
JAMES RUSKIN
JAYDA G
JULIA GOVOR
JYOTY
LOCO DICE
LP GIOBBI
LUDACRIS
MAJOR LEAGUE DJZ
MASQUENADA
MONA BLACK
PARANOID LONDON (LIVE)
PARTIBOI69 (LIVE)
REFERENCE
RIMARKABLE
RYAN ELLIOTT
SECRETS (LIVE)
SKREAM
SOLOMUN
SPEEDY J
STACEY HOTWAXX HALE
STACEY PULLEN
TEE GRIZZLEY
TYLR_
WAAJEED
SHOWCASE
DETROIT LOVE X DEFECTED
RECORDS
SUNDAY, MAY 26
999999999
2LANES (LIVE)
ADIEL
ANANÉ
AVALON EMERSON
BLAIR FRENCH
THE BLESSED MADONNA
COCO & BREEZY
DELANO SMITH
DETROIT BUREAU OF SOUND
DJ GODFATHER
DREAM BEACH
EDDIE LOGIX
ELLEN ALLIEN
FABIOLA
FATIMA HAJJI
FLOATING POINTS
HÉCTOR OAKS
HEIDY P
I HATE MODELS
JACOB PARK
JAMES BLAKE (DJ SET)
JOSEPH CAPRIATI
K-1
KEVIN SAUNDERSON B2B
IDRIS ELBA
LADYMONIX
MASTERS AT WORK
MOONLIGHTER
MOUNT KIMBIE
MUSCLECARS
NICOLE MOUDABER
PETER CROCE
RICHIE HAWTIN
RON TRENT
SAMA' ABDULHADI
THE SAUNDERSON BROTHERS
SHEEFY MCFLY B2B AK
STS (LIVE)
T.LINDER B2B DJ SEOUL
TAMMY LAKKIS
TEKNONO
TIGA
WILL CLARKE
SHOWCASES
KMS RECORDS PRESENTS
MASTERS AT WORK PRESENTS
MONDAY, MAY 27
ANT TC1
ARMANNI REIGN
AUGUSTUS WILLIAMS
AZZECCA
BORDERLAND (JUAN ATKINS,
LAURENS & MORITZ VON OSWALD)
BOYS NOIZE B2B VTSS
BRITISH MURDER BOYS
BRUCE BAILEY
CHANNEL BADSO (VOCALIST)
CHRIS LAKE
DBRIDGE
DEE DIGGS
DJ CENT
DJ MINX
DJ TENNIS B2B GERD JANSON
DRS: IN SESSION (FT.DOGGER)
DRUMMER B
FATBOY SLIM
GOLDIE (LIVE BAND)
GOLDIE (DJ SET)
GORGON CITY
HIROKO YAMAMURA
HONEY DIJON
HORSE MEAT DISCO
INDIRA PAGANOTTO
JAGUAR
JAH T (VOCALIST)
JOHN COLLINS
KING JAZZY (VOCALIST)
KING MELLOWMAN
(VOCALIST)
KINKY P
LTJ BUKEM
MARTYN
NEGUS ARUBIS (VOCALIST)
PAPA JOSHUA +
PATRICK MASON
PATRICK RUSSELL
RANKING GIMP
SETH TROXLER
SKARPION STING
(VOCALIST)
SKIN ON SKIN
SOMETHING BLUE
SPECIAL REQUEST
TAMA SUMO B2B LAKUTI
TERRENCE PARKER
TI ES