LIST: Southeast Michigan cider mill opening dates
(FOX 2) - Despite the heat, fall is quickly approaching, and with that comes cider mill time.
Ready to go now? Some are already open, while others are opening soon.
Love a cider mill not listed? Let me know at amber.ainsworth@fox.com.
Check out our cider mill guide:
- Alber Orchard & Cider Mill, Manchester – Sept. 5
- Apple Charlies, New Boston – Open
- Big Red Orchard, Washington Township – Open for peaches, fall hours begin Sept. 4
- Blake’s Orchard, Armada – Open
- Blake's Lyon Township – Open
- Dexter Cider Mill, Dexter – Aug. 22
- Diehl’s Orchard & Cider Mill, Holly – Aug. 15
- Forever Acres Farm, Britton – Orchard opens Sept. 6
- Franklin Cider Mill, Bloomfield Hills – Aug. 30
- Goodison Cider Mill, Rochester – Labor Day Weekend
- Hy’s Cider Mill, Bruce Township – Sept. 7
- Long Family Orchard, Farm & Cider Mill. Commerce Township – Sweet corn available. Mill date TBA
- Obstbaum Orchards & Cider Mill, Northville – TBA
- Pankiewicz Cider Mill & Farm Market, Casco – Aug. 14
- Parmenters Cider Mill, Northville – Aug. 23
- Parshallville Cider Mill, Fenton – Aug. 30
- Plymouth Orchards and Cider Mill, Plymouth – Aug. 30
- Rochester Cider Mill, Rochester – Labor Day Weekend
- Schell Family Farm, Pinckney – Open
- Spicer Orchards, Fenton – Open
- Stony Creek Orchard & Cider, Bruce Township – TBA
- Three Cedars Farm, Northville – Aug. 29
- Verellen Orchards & Cider, Washington – Open
- Wasem Fruit Farm, Milan – Open
- Westview Orchards, Washington – Open
- Wiards Orchards County Fair & Store, Ypsilanti – Labor Day Weekend
- Yates Cider Mill, Rochester Hills – Sept. 6